شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : ابطال المقاومة الجنوبية يدمر مواقع المليشيات الحوثية بمنطقة حبيل العبدي شمال قعطبة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت وحدات القوات الجنوبية المشتركة قبل لحظات من الآن من تدمير مواقع تمركز مليشيات الحوثي في مدرسة حبيل العبدي شمال منطقة الفاخر . حيث أكد مصدر عسكري ان الوحدات المرابطة في المنطقة تمكنت الليلة من تدمير مواقع تمترس مليشيات الحوثي بعدة قذائف أصابت اهدافها بدقه حيث شوهدت السنه النيران بصورة واضحة تتصاعد من المكان المستهدف ولا توجد انباء حتى اللحظة عن الخسائر البشرية التي الحقت بها مليشيات الحوثي جراء الاستهداف الدقيق الذي نفذته وحدات القوات الجنوبية في منطقة حبيل العبدي . # وضاح الخوبري.

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