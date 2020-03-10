شكرا لبحثكم عن خبر مدير المياه بعدن: أوقفنا المتسبب بمشاكل وأزمات المياه المفتعلة وتدخل المجلس الانتقالي لاعادته مرتين!! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال المهندس فتحي علوي السقاف القائم بأعمال المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي بعدن بأن مدير الحقول بالمؤسسة هو المتسبب الأول والرئيسي لمشاكل المياه وأزماته المتكررة .

وأضاف السقاف في منشور على صفحته على الفيس بوك ورصده محرر الوطن العدنية بأن كل مشاكل المياه بعدن مفتعلة من المدير السابق لحقلي المناصره و بير ناصر (وضاح حسن حيدرة) , لافتا إلى أنه تم ايقافه عن العمل وتدخل المجلس الانتقالي مرتين لاعادته إلى العمل.

وأشار إلى أن مدير الحقول بالمؤسسة الموقوف المتسبب بازمات ومشاكل المياه قد تعهد أمام رئيس المجلس الانتقالي بعدن الدكتور عبدالناصر الوالي و الاستاذ لطفي شطارة بالعمل ولكنه أستمر في خلق المشاكل وتم استبداله بآخر , وتدخل فضل الجعدي وتعهد بالعمل بحضور الاستاذه نيران سوقي ولكنه استمر في خلق المشاكل والإهمال وتعمد تأخير وايقاف الآبار واحتراق المحركات فتم ايقافه و استبداله بالمهندس هاني ناصر ياسين وتكليف نائب له وائل محمد عيدروس وتم منعهم من ممارسة عملهم وتهديدهم بل ومطاردتهم.

لافتا إلى أنه حاليا ومنذ ثمانية أيام الحقل مغلق الأبواب وتتوقف الآبار و لا ندري كتحكم ما الذي يحدث هناك , حيث هناك ابار واقفة لم يتم رفعها وتم تبليغ الكل و لم يحركوا ساكن و الوضع يزداد تأزما .

الوطن العدنية تعيد نشر نص منشور م.فتحي علوي السقاف القائم باعمال المدير العام للمؤسسه المحليه للمياه و الصرف الصحي عدن وذلك لأهمية ماجاء فيه :

احبتي اهالي و سكان الحبيبه عدن يعلم الله مقدار الجهد الذي ابدله انا و الخيريين في مؤسسه المياه و الصرف الصحي في ظل هذه الظروف الصعبه و القاسية و الاستثنائية التي نعيشها و نجتهد في تحسين الخدمة علئ مدار الساعه و نتابع شخصيا لكل الامور و لم اشعر يوما اني مديرا او مختلفا عن العمال فاانا معهم في كل وقت و مكان بل اني اشاركهم العمل بيدي حتئ احفزهم و ارفع من معنوياتهم و ازعم ايضا ان تلفوني مفنوح ايضا و ارد على اي مواطن و مواطنه و في اي وقت حتئ رسائل ااواتس و بالمقابل اتعرض لهجمه شرسه و خصومة مقيته استخدمت فيها كل الوسائل من الكذب و التضليل و التشويه من قبل مجموعه في المؤسسه عمت عيونهم و اسودت قلوبهم فصار السقاف هدفهم و شغلهم الشاغل !!!!!

فلا وسيله و لا طريقه الا سلكوها سعيا في اقصاءي و ابعادي من المؤسسه .

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لم اكن فاسدا حين كنت نائبا و ليس لي قضايا و لا حملات و لكن ما ان بدأت بالظهور و الحركة في ترتيب المؤسسه من خلال خلق شراكة قوية و متينه مع المانحين في ظل وجود المدير العام الا و بدات تلك الهجمه و الكذب من اشخاص ليس لهم قوة و لا تآثير عند موظفي المؤسسه البالغ عددهم 2024 موظف .

فاصدروا البيانات و رتبوا للوقفات و استخدموا كل الوسائل من تلفاز و صحافه و مواقع اخبارية جندوا كل مواهبهم في هذا الطريق فخلقوا الازمة تلو الازمة من ازمة المضخات الى الطاقة المشتراه الئ المحول الئ الشاصات فصدتهم كل الجهات فبدؤا بإفتعال ازمة المياه بغلق الصمامات و ايقاف الابار و توجيه التهمة لي شخصيا و اني سببها مستخدمين اسماء مستعارة و وهميه .

بالله عليكم الا ترون كل هذا الجهد المبدول منهم في حملتهم الا يثير الشك لديكم ؟؟؟

اسالوا انفسكم لماذا موظفي المؤسسه لم يقفوا ضد المدير و فساده الا يستطيعون منعه من العمل الا يستطيعون ان يقفوا ضده .

قضايا الفساد المزعومه في النيابة لماذا لا يهدؤن و لا يستكينون !!!!

كل القضايا المزعومة هي قضايا كاذبه و مفبركة و مستعد للرد عليها و ضحضها كل مشاكل المياه مفتعله من المدير السابق لحقلي المناصره و بير ناصر وضاح حسن حيدرة و تم ايقافه و تعهد امام د الوالي و الاستاذ لطفي شطارة بالعمل و لكن استمر في خلق المشاكل و تم استبداله باخر و تدخل فضل الجعدي و تعهد بالعمل بحضور الاستاذه نيران سوقي و لكنه استمر في خلق المشاكل و الاهمال و تعمد تأخير و ايقاف الابار و احتراق المحركات فتم ايقافه و استبداله بالمهندس هاني ناصر ياسين و تكليف نائب لهاني و اسمه وائل محمد عيدروس و تم منعهم من ممارسة عملهم و تهديدهم بل مطاردتهم و حاليا و منذ ثمانية ايام الحقل مغلق الابواب و تتوقف الابار و لا ندري كتحكم ما الذي يحدث هناك هناك ابار واقفة لم يتم رفعها تم تبليغ الكل و لم يحركوا ساكن و الوضع يزداد تأزمنا .

هل ما يقوم به وضاح قانوني و طبيعي اليس هذا تمردا على القانون اليس هناك قنوات قانونيه يؤخذ الموظف مهما كان مكانا حقه .

اذا انا فاسد كما يدعي و يحرض المواطنين كل يوم الم يذهب الى النيابه فالندع النيابة تحدد ان كنت مذنب او برئ من كل ادعاءته .

نستطيع ان نتجاوز الازمة و سريعا اذا التزم كل موظف بالنظام و القانون.

م فتحي علوي السقاف

القائم باعمال المدير العام للمؤسسه المحليه للمياه و الصرف الصحي عدن