شكرا لبحثكم عن خبر وزير الداخلية يوجه بصرف رواتب الشرطة لشهر يناير2020 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصدر معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد بن احمد الميسري قرار يقضي بتمديد فترة عمل اللجنة المكلفة بإدارة و تيسير عملية صرف ألمرتبات المشكلة بقرار رقم (٤٠٥) لعام ٢٠١٩م. Advertisements وجاء في القرار توجيه اللجنة بالاستمرار في متابعة عملية صرف المرتبات لشهر يناير ٢٠٢٠م وفق الآلية المالية المتبعة في الأشهر الماضية حتى إشعار آخر.

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