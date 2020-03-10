عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصابة 4 جنود بغدر الحوثي في لحج

الثلاثاء 10 مارس 2020

الخليج 365

أصيب 4 جنود يمنيين، من قوات ”الحزام الأمني“، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، بهجوم شنته الحوثي الإرهابية على أحد حواجز التفتيش الأمنية، في محافظة لحج، جنوب اليمن.

Advertisements

وقالت مصادر محلية إن مجموعة من الحوثي، هاجموا حاجزا أمنيا في منطقة ”العسكرية“ بمديرية حبيل جبر، شمال شرق محافظة لحج، بالأسلحة الخفيفة، بعد خلاف مع أفراد الحاجز، ما أدى إلى إصابة 4 جنود من أفراد القوة الأمنية التابعة لقوات الحزام الأمني.

وذكرت المصادر، أن الجنود المصابين نُقلوا إلى مستشفى ”لبعوس“، شرق المحافظة، بينهم 2 في حالة خطرة، في حين انسحب المسلحون عقب الاشتباك إلى المناطق الجبلية القريبة من موقع الهجوم.