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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الوطني استعاد خب والشغف.. والحوثي فروا هاربين

الثلاثاء 10 مارس 2020

الخليج 365

قامت مجموعات من قوات الجيش الوطني المدربة، بمساندة المقاومة الشعبية، بواحدة من اذكى الخطط العسكرية والمثمرة، استعاد زمام المبادرة في مديرية خب والشغف بعد توغل المليشيات الحوثية في الأجزاء الشمالية والشرقية من المديرية.

وقال مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني، استعادت مديرية خب والشغف بالكامل، بعد معارك استمرت لخمس ساعات، اجُبرت مليشيا الحوثي على الفرار، بعد أن تكبدت خسائر أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى، ومن بينهم 4 من القيادات الهامة للحوثي.