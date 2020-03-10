عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. بالأسماء.. الحوثي تعترف بمقتل 4 قيادات

الثلاثاء 10 مارس 2020

الخليج 365

أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية رسميا، أنها واجهت هجمات شرسة من قوات الجيش الوطني، مما أدي لمقتل عدد من قياداتها العسكرية، وانكسارها في محافظة الجوف، وأن مراسم التشييع الرسمية للقتلى، تمت بجامع الشهداء بالعاصمة ليتم مواراتهم الثرى كل قتيل في مسقط رأسه.

وتأتي الأسماء التي أعلنت عنها وكالة ”سبأ“ الحوثية كالتالي: " العميد علي أحمد صالح ضبعان، والعقيد حسن أحمد صالح الروسي، والمساعد حسين أحمد علي صومع، والمساعد عبدالخالق حسين قائد الشيخ“.

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وفي سياق متصل، أحكمت قوات الجيش الوطني سيطرتها على معسكر الخنجر الاستراتيجي، وأستمر الجيش ورجال القبائل في ملاحقة الحوثيين التائهين في صحاري خب الشعف، بعد أن نالت هزيمة قاسية في الساعات الماضية“.

وكشفت مليشيا الحوثي عن أسماء قتلاها، دون ذكر الجبهة التي قتلوا فيها، وهنا تؤكد الأنباء عن مقتلهم في محافظة الجوف، والتي شهدت هجمات قوات الجيش الوطني، الذي قام بتحرير عدد من المناطق، بعد انكسار المليشيا وانهيارها.

وقال العميد هيكل حنتف، قائد اللواء الأول حرس حدود، إن "قوات الجيش الوطني تمكنت خلال الساعات الماضية من تأمين منطقة اليتمة بالكامل وتحرير مساحات واسعة في منطقة المهاشمة بمديرية خب الشعف شمال الجوف".