شكرا لمتابعة خبر عن شاهدالفيديو : الذي رقصت عليه “قناة العربية” وأثار جدلاً واسعاً.. هل أهان بوتين أردوغان في لقائه الأخير؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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