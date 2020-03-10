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عدن - ياسمين التهامي - بخلاف النوم.. 5 أشياء خاطئة ترتكبها السيدات بعد العلاقة

جديد اب برس​

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– آلاء نبيل: ينزعج بعض الأزواج من السلوكيات التي تتمادى زوجاتهم في افتعالها أثناء أو بعد الجماع، الأمر الذي يشعرهم بأن العلاقة الحميمة شأنها شان الأعمال الروتينية، فينفرون من ممارستها فيما بعد. يستعرض “الكونسلتو” في التقرير التالي، قائمة بأبرز الممارسات الخاطئة التي تفعلها الزوجة أثناء ممارسة العلاقة الحميمة وينزعج منها الزوج، وفقًا للدكتور محمد هاني، استشاري الأمراص النفسية. 1- النوم بعد العلاقة تعتاد بعض السيدات على الخلود إلى النوم بعد الجماع، نظرًا للمجهود البدني اللاتي يقمن به أثناء ممارسة العلاقة الحميمة، ما يشعرهن بالتعب والإرهاق، دون إدراك أن ذلك الأمر له وقعًا ضارًا على نفسية الزوج، حيث يشعرون بأن العلاقة ما هي إلا عمل روتيني، لإشباع الرغبة الجنسية ليس إلا، فينفرون من ممارستها على المدى البعيد. 2- الاستحمام بعد الجماع تفضل بعض السيدات الاستحمام مباشرة بعد الانتهاء من الجماع، بغرض النظافة الشخصية، ولكن ما يصل للشريك أن الزوجة تشعر بالاشمئزاز منه، الأمر الذي يجعل الرجل يتفادى ممارسة العلاقة الحميمة، لتجنب الشعور بذلك الإحساس. 3- التهكم من الزوج قد يخوض الزوجان نقاشًا بعد الانتهاء من الجماع، وقد تتطرق الزوجة لبعض المواقف التي حدثت أثناء الجماع، لتتهكم عليها وتسخر منها، فيشعر الزوج بالانزعاج، وتقل ثقته بنفسه، الأمر الذي يعود بالضرر على العلاقة الحميمة فيما بعد، وقد يصل الأمر إلى حد النفور من ممارستها. 4- رفض رغبات الزوج لا تولي بعض السيدات اهتمامًا برغبات الزوج أثناء الجماع، مثل تفضيلة لوضعية ما عن غيرها، الأمر الذي يشعر الرجال بالانزعاج وعدم الرضا والممل، بسبب تكرار نفس الخطوات في كل مرة يتم فيها ممارسة العلاقة الحميمة، ليصبح شأنها شأن الأعمال الروتينة التي نقوم بها على مدار اليوم. 5- عدم التركيز على العلاقة يشرد عقل المرأة أثناء الجماع ولا تتفاعل مع زوجها بإيماءات وجهها، لانشغال تفكيرها ببعض الأمور الحياتية، مثل احتياجات الأطفال، الأمر الذي يجعلها تسعى إلى إنهاء العلاقة الحميمة في أسرع وقتٍ ممكن، وكأنها عمل روتيني، فيشعر الزوج بالإزعاج وعدم الرضا. 6- الحديث عن السلبيات قد تواجه بعض السيدات أشياء سلبية أثناء العلاقة الحميمة، لا تتوافق مع متطلباتها الجنسية، الأمر الذي يدفعهن إلى التحدث بشأنها بعد الانتهاء من الجماع بشكلٍ غير لائق، ما يؤثر سلبًا على نفسية الزوج، وبالتالي تقل ثقته بنفسه.