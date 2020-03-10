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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو: مشكلة شائكة وخطيرة تواجه مصر.. رسالة “سرية” عاجلة من السيسي إلى رؤساء وملوك 7 دول عربية وخليجية

بعث الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، برسالة سرية عاجلة إلى رؤساء وملوك سبع دول عربية وخليجية، تتعلق بتطورات الأوضاع بالمنطقة وبمشكلة شائكة تواجه مصر في الوقت الراهن.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الرسالة سيتم تسليمها لقيادات الدول الثمانية يدا بيد من خلال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي يبدأ جولة خارجية غدا السبت يستهلها بزيارة العاصمة الأردنية عمان.

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مشكلة شائكة وخطيرة تواجه مصر

ولم تفصح الخارجية أو وسائل الإعلام المصرية عن مضمون وفحوى تلك الرسائل، فيما ألمحت مصادر إلى أنها تتعلق بمشكلة قوية تواجه مصر في الوقت الحالي تتعلق بأزمة سد النهضة وموقف بعض الدول العربية من دعم مصر في ذلك الملف.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، السبت: “يتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، غدًا الأحد 8 مارس، إلى العاصمة الأردنية عمّان في مُستهل جولة عربية خارجية”.

وبحسب البيان الوزاري، تشمل جولة شكري، كذلك كلاً من السعودية والعراق والكويت وسلطنة عُمان والبحرين والإمارات، وذلك لتسليم رسالة من الرئيس المصري إلى قادة تلك الدول الشقيقة”.