عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الشيخ العكيمي للحوثيين: أنسحبوا بشرف.. واحذروا سوء العواقب

الثلاثاء 10 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

هدد الشيخ " عبدالله العكيمي "، ميلشيا الحوثي، في تغريدة له علي "تويتر"، ويحذرها من سوء العواقب، وأشار في رسالته للحوثي، بأن الانسحاب بشرف من الجوف، خير من الهزيمة التى ستلقاها.

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ويقول في تغريدته: "لو يعلم قادة مليشيا الحوثي ما أعلم لأنسحبوا من الجوف بشرفهم، هذا إن كان لهم شرف، ياهؤلاء أنتم غير مرحب بكم في الجوف ولا في اليمن عموما، وإذا كانت الظروف ساعدتكم على فرض أمر واقع بقوة السلاح، فاعلموا أن الجوف ومأرب وتعز تأبى الخضوع للطواغيت".