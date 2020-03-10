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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اليافعي يغرد: سفينة الإخوان تغرق.. وانتظروا المفاجآت الثلاثاء 10 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أكد الناشط السياسي مالك اليزيدي اليافعي، في تغريدة له عبر "تويتر" أن سفينة مليشيات الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية ستغرق قريباً.

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