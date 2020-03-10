عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالفيديو.. انفجار لغم حوثي جديد.. واستشهاد مواطن بوادي رمان

الثلاثاء 10 مارس 2020

الخليج 365

استشهد المواطن حمود أحمد عياش الحربي، والبالغ من العمر 32 عامًا، بلغم حوثي زرعته المليشيا الإجرامية في سوق النخيلة بوادي رمان، التابع لمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة



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قتل اللغم الحوثي المواطن، بعربته خلال تجميعه الحطب من الوادي، ولازالت الألغام والعبوات الناسفة التي تزرعها الإرهابية، تقتل مئات الأبرياء من المواطنين في محافظة الحديدة.