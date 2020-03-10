- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالفيديو.. انفجار لغم حوثي جديد.. واستشهاد مواطن بوادي رمان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالفيديو.. انفجار لغم حوثي جديد.. واستشهاد مواطن بوادي رمان
الثلاثاء 10 مارس 2020
الخليج 365
استشهد المواطن حمود أحمد عياش الحربي، والبالغ من العمر 32 عامًا، بلغم حوثي زرعته المليشيا الإجرامية في سوق النخيلة بوادي رمان، التابع لمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة
قتل اللغم الحوثي المواطن، بعربته خلال تجميعه الحطب من الوادي، ولازالت الألغام والعبوات الناسفة التي تزرعها الإرهابية، تقتل مئات الأبرياء من المواطنين في محافظة الحديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. انفجار لغم حوثي جديد.. واستشهاد مواطن بوادي رمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.