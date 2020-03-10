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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : هزة أرضية تضرب مكة المكرمة





عدن - ياسمين التهامي - عاجل : هزة أرضية تضرب مكة المكرمة أفاد سكان مركز البيضاء؛ التابعة لمحافظة بحرة بمكة المكرّمة، عن شعورهم بهزة أرضية دون وقوع أضرار أو إصابات، وذلك من خلال عدة بلاغات تلقاها مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرّمة. حيث أكد مندوب من هيئة المساحة الجيولوجية رصد الهيئة عدداً من الهزات الأرضية بقوة درجتَيْن على مقياس ريختر، على مركز البيضاء بمكة المكرّمة، دون أن تلحق أي ضرر بالسكان، أو تشكل أي خطورة، بينما باشرت فرق الدفاع المدني موقع البلاغ للإطمئنان على الجميع.







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