شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : الملك سلمان يوجة بدعم 10 ملايين دولار أمريكي لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الحوثيون يعتقلون محافظ الجوف بتهمة الخيانة خدعة حوثية جديدة وخطيرة على العسكريين الذين فضلوا البقاء في منازلهم .. وجثة 30 ضابطا تصل العاصمة صنعاء (تعرف عليها) ماذا يحدث : هل دقت ساعة الصفر و انتهت الخيانات : الجيش الوطني يقلب موازين المعركة لصالحه ويعلن عن انتصارات ساحقة ومتتالية بعد ساعات من انطلاق عملية عسكرية لاستعادت”الجوف“ الجنرال الأحمر“ يستدعي ”وزير الدفاع“ و”صغير بن عزيز“ و”اللواء الركن القميري“ وهذا ما جرى خلال اللقاء

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