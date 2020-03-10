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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن.صحيفة امريكية توظح أخر القرارات الامريكية حول الملف اليمني

علنت السلطات الأمريكية، تمديد وضع “الحماية المؤقتة” للمهاجرين اليمنيين 18 شهرا، ويتيح القرار الأخير لليمنيين الحاملين صفة الحماية المؤقتة، مواصلة إقامتهم في الولايات المتحدة قانونيا حتى الثالث من سبتمبر 2021.

وصرح وزير الأمن الوطني بالنيابة، تشاد ف. وولف، على صفحة خدمات الهجرة والمواطنة الأمريكية حالة الحماية المؤقتة لليمن: “تمديد حالة الحماية المؤقتة لليمن لمدة 18 شهراً حتى 3 أيلول/سبتمبر 2021”.

وهناك نحو 1497 يمنياً فقط، يستفيدون من الحماية المؤقتة، وهي نوع فريد من حالات التأشيرة، يتم منحها إلى مواطني البلدان التي تعاني من كوارث مؤقتة أو حروب، حيث يسمح نظام الحماية المؤقتة TPS، للأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة بالبقاء والعمل.

جديد اب برس​

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