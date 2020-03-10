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عدن - ياسمين التهامي - معلومات مؤكدة عن إعتقال وزراء وقيادات رفيعة بحكومة الخونة في الرياض

كشف إعلامي سعودي، يوم الإثنين، شن سلطات بلاده حملة إعتقالات واسعة طالت وزراء وقيادات رفيعة في حكومة المرتزقة والخونة، وذلك بعد أنباء نشرتها وسائل إعلام عالمية عن إعتقال رئيس حزب الإصلاح، الخائن محمد اليدومي.

جديد اب برس​

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وقال الصحفي السعودي سامي العثمان، رئيس تحرير صحيفة العروبة اليوم، ومؤسس اتحاد الإعلاميين العرب عبر القارات، أن لديه معلومات مؤكدة عن تنفيذ السلطات السعودية حملة اعتقالات طالت وزراء في حكومة هادي وقيادات عسكرية وحزبية وقبلية كانت تقيم منذ سنوات في الرياض، مشيرا إلى أن الاعتقالات تمت بتهم الخيانة والتواطؤ بإسقاط نهم والجوف بيد الجيش اليمني واللجان الشعبية.

وكانت وسائل إعلامية قد نقلت عن مصدر عسكري أن وزارة دفاع المرتزقة أوقفت قائد ما يسمى اللواء 29 ميكا العميد المرتزق “يحيى حنشل” في دائرة الأمن العسكري، بتهمة التسبب بسقوط جبهة نهم، كما اعتقلت المرتزق “جلال الجندي” قائد إحدى كتائب المرتزقة في ما يسمى اللواء 29 ميكا الخاضع عملياتيا في نطاق المنطقة العسكرية السابعة.

ووفقا للمصدر فإن الإستخبارات العسكرية التابعة لسلطة المرتزقة أعتقلت ما يسمى رئيس شعبة إستخبارات المنطقة العسكرية السادسة، العقيد المرتزق “علي الصلاحي”، ووجهت إليه تهمة العمل مع سلطات صنعاء والتراسل مع قياداتها العسكرية.

الجدير بالذكر أن إعتقال قيادات المرتزقة، أتى بعد أيام من توعد رئيس ما يسمى هيئة الأركان قائد العمليات المشتركة والمحسوب على الإمارات المرتزق “صغير بن عزيز” بمحاسبة من وصفهم بالمتخاذلين.