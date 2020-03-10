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عدن - ياسمين التهامي - تطبيق جديد للكاميرا يتيح إزالة شخص من فيديو مباشر

صمم جيسون مايس، مطور الأبحاث والذكاء الآلي في شركة "جوجل"، أداة كاميرا ويب تزيل الأشخاص من تدفقات الفيديو أثناء التصوير.

استعان مايس لتطوير برنامج الكاميرا بأنظمة "Javascript" و "TensorFlow"، وهي مكتبة شاملة تضم أدوات وموارد مجانية للتعلم الآلي.

يعمل التطبيق، الذي يطلق عليه اسم "Disappearing People"، على التقاط الصور لأول مرة للغرفة وهي فارغة.

جديد اب برس​

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عندما يدخل شخص ما الغرفة يطبق التطبيق خوارزميات تكتشف الشكل البشري، ثم يقوم بمسح هيئة الأشخاص.

في نموذج الفيديو الذي أظهره مايس، يقوم بالتحرك بسلاسة في الغرفة دون اكتشافه، في حين تظهر العناصر المتبقية في الغرفة، ومن ضمنها حاسب محمول يعرض الصور المتحركة، دون تغيير.

هناك بضع لحظات لهيئة مايس تظهر في الفيديو، لكن بالنسبة لمعظم المقطع يكون التأثير دقيقاً بشكل مخيف.

إذا كنت ترغب في تجربة التطبيق بنفسك فيمكنك ذلك باستخدام عرض توضيحي مباشر باستخدام الرابط "people.glitch.me".

يتوقع أن يكون هناك استخدامات لهذه الخاصية خاصةً في صناعة الأفلام والأعمال الترفيهية.