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اول فيديو واضح للمعارك العنيفة التي تشهدها الجوف الحياة اليمنية

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عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء 10-03-2020? - آخر تحديث الثلاثاء 10-3-2020?

اول فيديو واضح للمعارك العنيفة التي تشهدها الجوف الحياة اليمنية

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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