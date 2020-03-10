شكرا لقرائتكم خبر عن اول فيديو واضح للمعارك العنيفة التي تشهدها الجوف الحياة اليمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء 10-03-2020? - آخر تحديث الثلاثاء 10-3-2020? اول فيديو واضح للمعارك العنيفة التي تشهدها الجوف الحياة اليمنية جديد اب برس​ Advertisements ​ iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src=" " width="560"> iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="" width="560">

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