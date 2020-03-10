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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الآن ..الشيخ " العكيمي " يوجه رسالة انذار اخيرة لقادة ميلشيا الحوثي في الجوف..ويكشف عن " 3" محافظات لايمكن اخضاعها!

نشر الشيخ " عبدالله العكيمي " تغريدة وجه فيها رسالة الى مقاتلي ميلشيا الحوثي المتواجدين في الجوف محذرا الأخيرين من سوء العواقب . " اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة : "لويعلم قادة مليشيا الحوثي ماأعلم لأنسحبوا من الجوف بشرفهم هذا إن كان لهم شرف ياهؤلاء أنتم غير مرحب بكم في الجوف ولا في اليمن عموما وإذا كانت الظروف ساعدتكم على فرض أمر واقع بقوة السلاح في صعدة وحجة وعمران والمحويت وصنعاء وذمار وإب فاعلموا أن الجوف ومأرب وتعز تأبى الخضوع للطواغيت".

ش جديد اب برس​ Advertisements ​

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