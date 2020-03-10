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عدن - ياسمين التهامي - عــــــــــاجل: مصدر عسكري بمكتب قائد “حراس الجمهورية” يحذر المقاومة التهامية من استغلال قضية الصيادين ويلوح باستخدام القوة.. ويؤكد ان صبر القوات المشتركة نفد

عــــــــــاجل: مصدر عسكري بمكتب قائد “حراس الجمهورية” يحذر المقاومة التهامية من استغلال قضية الصيادين ويلوح باستخدام القوة.. ويؤكد ان صبر القوات المشتركة نفد

– فري بوست- خاص

جديد اب برس​

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حذر مصدر عسكري في مكتب قائد قوات حراس الجمهورية المرابطة في الساحل الغربي، قيادات المقاومة التهامية من عملية استغلال قضية الصيادين والدفع بهم للقيام باعمال تخريبية، من اجل تحقيق مكاسب شخصية.

وأكد المصدر ان ما تقوم به المقاومة التهامية من اعمال لا يستسيغها العقل ولا المنطق لا تخدم سوى مليشيا الحوثي، ويجب عليها ان تنصاع لأوامر قيادة القوات المشتركة، والعمل وفق رؤية موحدة لمواجهة المليشيات.

وقال المصدر “ان استثمار قضية الصيادين وتكليب الشارع التهامي على القوات المشتركة، باتت اعمال مفضوحة ومكشوفة ولم تعد تنطلي على أحد”، داعيا الصيادين في ذات الوقت للعودة الى قراهم ومناطقهم حتى يتم اخراج تصاريح الصيد من قبل قوات التحالف، وتوزيعها على الصيادين.

وجدد المصدر التحذير من الدعوات المناطقية “البغيضة” التي تعبر عن نفسيات تلك القيادات “المريضة”، والتي تحاول الصيد في الماء العكر واستغلال احقية الأرض والانسان لتحقيق مآربها.

وأضاف: “ان قيادة القوات المشتركة تراقب جيدا الوضع عن قرب ولديها معلومات وادلة دامغة تثبت تورط البعض في التخابر والاتصال المباشر مع قيادات الاخوان وأيضا مع الحوثيين”.

مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة وعلى رأسها قوات حراس الجمهورية ستضرب بيد من حديد في سبيل الدفاع عن كيانها الموحد والمتمثل في القوات المشتركة ولن تسمح لأي فصيل ان يكون سببا في تفكيك هذا التحالف، ولن تسمح إطلاقاً ان تستمر تلك العناصر التخريبية في اثارة الفوضى واقلاق السكينة العامة وقطع الطرقات.

دعيا في ختام تصريحه الصيادين ومن ورائهم من داعمين ومساندين ومحرضين الى عدم اختبار صبر قوات حراس الجمهورية بعد ان استخدمت معاهم كل الوسائل الممكنة للتفاهم والحوار والتي لم تجد نفعا.عــــــــــاجل: مصدر عسكري بمكتب قائد “حراس الجمهورية” يحذر المقاومة التهامية من استغلال قضية الصيادين ويلوح باستخدام القوة.. ويؤكد ان صبر القوات المشتركة نفد