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عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء 10-03-2020? - آخر تحديث الثلاثاء 10-3-2020? عاجل: إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان السعودي الامريكي في سماء منطقة الفازة بمحافظة الحديدة أعلن مصدر عسكري قبل قليل عن تمكن الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان السعودي الامريكي في سماء منطقة الفازة بمديرية #التحيتا بمحافظة الحديدة اثناء قيامها بأعمال عدائية. جديد اب برس​ Advertisements ​

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