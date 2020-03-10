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صنعاء - ياسمين الخيامي - إجراء جديد في مثول “سيف الإسلام القذافي” أمام الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.. هكذا حسم الأمر رسمياً

قبلت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية بالإجماع، القضية المرفوعة ضد سيف الإسلام القذافي، ورفضت استئناف “القذافي” ضد الدائرة التمهيدية الأولى.

حوكم بالفعل

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إجراء جديد في مثول “سيف الإسلام القذافي” أمام الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.. هكذا حسم الأمر رسمياً

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وأوضح البيان، الذي نشرته المحكمة على موقعها الرسمي، أنه لا يمكن قبول الدعوى عندما يكون الشخص “قد حوكم بالفعل”، ولا يجوز محاكمة أي شخص “حوكم من قبل محكمة أخرى على جرائم تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بنفس السلوك.

وأكدت المحكمة أنه عند مراجعة قرار الدائرة التمهيدية، لم تجد دائرة الاستئناف أي خطأ فيه، ووافقت على تفسيرها لنظام روما الأساسي، مؤكدة أن القرار الصادر عن ولاية قضائية وطنية يجب أن يكون نهائيًا قبل أن يتم إعلان قبول القضية.

الدائرة التمهيدية لم تخطئ في استنتاجها

وأضافت أنه بعد النظر في مذكرات الدفاع والمدعي العام والضحايا والحكومة الليبية وغيرها، وجدت دائرة الاستئناف أن الدائرة التمهيدية لم تخطئ في استنتاجها أن الحكم الليبي الصادر في 28 يوليو/ تموز 2015 ضد القذافي قد صدر غيابياً.

وكان فريق الدفاع عن سيف الإسلام قد قدم طلب استئناف للمحكمة حول عدم مشروعية تسليم موكلهم للجنائية الدولية لأسبقية محاكمته على نفس التهم أمام القضاء الليبي وصدور قرار عام بالعفو عنه.