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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد ممرضة إيرانية تنهار وتتوسل الإيرانيين بعدم الخروج : “منذ الصباح أكثر من 100 مصاب بكورونا ماتوا أمامي!”

نشر الناشط محمد الأحوازي فيديو لممرضة إيرانية تبكي وتدعو مواطنيها لعدم الخروج من المنزل .

وقالت الممرضة خلال الفيديو : ” من الصباح حتى الآن أكثر من 100 حالة من المصابين بفيروس كورونا ماتت أمامي” .

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وأضافت وهي تنهار باكية : “من فضلكم لا تخرجوا من بيوتكم.”

وكان مدير مركز الإعلام بوزارة الصحة الإيرانية، کیانوش جهانبور، قد أعلن أمس الاثنين، أن عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 237 والمصابين إلى 7161 والمتعافين إلى 2391 حالة، نقلا عن وكالة “إرنا”.