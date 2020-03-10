شكرا لمتابعة خبر عن واقعة خطيرة بـ"لواء الشغب 52" في السعودية.. وبيان عاجل لـ"الحرس الوطني" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - واقعة خطيرة بـ"لواء الشغب 52" في السعودية.. وبيان عاجل لـ"الحرس الوطني"

أصدرت وزارة الحرس الوطني في السعودية، اليوم الاثنين؛ بيانًا عاجلًا بعد تداول معلومات خطيرة عن أقوى مؤسسة عسكرية في الدولة، وفي ظل ما تشهده المملكة من أحداث غير مسبوقة.





ونفت الوزارة على حسابها الرسمي في موقع "تويتر" صحة المعلومات المتداولة حول إصابة عدد من أفراد "لواء الشغب 52" ولواء الملك عبد الله الآلي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

3 أيام هزّت السعودية.. القصة من البداية إلى النهاية لحملة الاعتقالات المفاجئة لكبار أمراء “آل سعود” وعشرات المسؤولين الحكوميين والعسكريين.. تفاصيل

الرعب والهلع ينتشر في المدينة المنورة بعد هذا الحدث الصاعق الذي هز المملكة من اقصاها الى اقصاها ...فيديو صادم لا يصدق

إجراء جديد في مثول “سيف الإسلام القذافي” أمام الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.. هكذا حسم الأمر رسمياً

يحدث الان في المخا .. قوات طارق صالح تستفز قوات المقاومة التهامية بمواصلة حملة قمع الصيادين ونذر مواجهة تطل بشرارها (تفاصيل حصرية)

وردنا الان.. أول تحرك من "الملك سلمان" بعد شعوره بخطر "كورونا القاتل" في السعودية

عاجل وفي غاية الخطورة: معلومات استخبارية صادمة .. التحالف العربي يهدد ويعلن الاستنفار وهادي يكلف الأخير بهذه المهمة الطارئة ونائب رئيس يتحرك مسرعاً إلى مأرب .. ماذا يحدث؟

تحذير طبي خطير.. لا تضع هذه الاطعمة في الثلاجة ابدا لأنها تتحول الى سم قاتل يقضي عليك وعلى افراد عائلتك

صحيفةإسرائيلية تكشف مفاجأة مدوية.. بشار الأسد قرر التنحي عن السلطة وطلب اللجوء إلى هذه الدولة

Advertisements

نهاية كارثية للشرعية والاطاخة بالرذيس هادي والجنرال الاحمر وهذا هو رجل المرحلة القادمة

وداعًا لضعف البصر.. وصفة طبيعية سحرية تقضي على “ضعف النظر“ تماما وتغنيك عن ارتداء النظارات الطبية..( فيديو صادم)

وردنا الان.. بيان عاجل من البيت الابيض وعزل الرئيس “ترامب” ونائبه في حجر صحي بعد اصابتها بفيروس “كورونا” القاتل.. ( نص بيان البيت الابيض)

عاجل.. الملك سلمان يباغت العالم ويصدر قبل قليل مرسوم ملكي اثار جنون كل افراد الاسرة الحاكمة وصعق العالم.. ( نص المرسوم الملكي)

ورد للتو.. الحوثيون يعلنون حالة الطوارئ بعد هروب ضابط كبير برتبة لواء من أركان نظام الرئيس صالح.. تفاصيل

هل تذكر الممثلة السورية زوجة العكيد معتز في باب الحارة خيرية.. شاهدوا كيف كان مصيرها بعد تعرضها لحادث سير مروع وضربة في الرأس.. شاهد

ميت يرعب الجميع ويصرخ من قبره.. اخرجوني اريد ان اعيش..وعندما فتخو القبر كانت الصدمة التي صعقت الحميع..( فيديو مرعب )

وردنا الان..ولي العهد السعودي يباغت الجميع ويتخذ اخطر قرار في حياته منذ توليه ولاية العهد..والقرار يمس المغتربين والسعوديين والتنفيذ فورا ( نص القرار )

وقالت "الحرس الوطني" في تغريدة تحت عنوان "توضيح": إنه "لا صحة لما تم تداوله في هذا المنشور، ونهيب بالجميع أخذ المعلومة من مصدرها الموثوق فقط".



وكان بيان منسوب لـ"الحرس الوطني"، قال: أعلنت الشؤون الصحية بالحرس الوطني بالأحساء، عن اكتشاف حالتين كورونا من الأفراد في كتيبة الشغب 52، ولواء الملك عبد الله الآلي".

وختم المنشور الذي انتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه "سوف يكون هناك بيان توضيحي من العلاقات العامة والإعلام بوزارة الحرس الوطني خلال الساعات المقبلة".

جدير بالذكر أن السعودية سجلت عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لحالات كانت قادمة من إيران، وقررت تعليق السفر إلى الدول الموبوءة والعمرة داخليًّا وخارجيًّا، وعزلت محافظة القطيف.

توضيح:

لا صحة لما تم تداوله في هذا المنشور، ونهيب بالجميع أخذ المعلومة من مصدرها الموثوق فقط.