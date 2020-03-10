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صنعاء - ياسمين الخيامي - الرعب والهلع ينتشر في المدينة المنورة بعد هذا الحدث الصاعق الذي هز المملكة من اقصاها الى اقصاها ...فيديو صادم لا يصدق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقاطع فيديو لأبخرة متصاعدة من داخل كهف “خفس أم جرسان” شمال المدينة المنورة . وأظهرت الفيديوهات الدخان والشرر وهو يتصاعد من باطن الأرض وأشار موثق الفيديو أنه بركان . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: 3 أيام هزّت السعودية.. القصة من البداية إلى النهاية لحملة الاعتقالات المفاجئة لكبار أمراء “آل سعود” وعشرات المسؤولين الحكوميين والعسكريين.. تفاصيل الرعب والهلع ينتشر في المدينة المنورة بعد هذا الحدث الصاعق الذي هز المملكة من اقصاها الى اقصاها ...فيديو صادم لا يصدق إجراء جديد في مثول “سيف الإسلام القذافي” أمام الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.. هكذا حسم الأمر رسمياً يحدث الان في المخا .. قوات طارق صالح تستفز قوات المقاومة التهامية بمواصلة حملة قمع الصيادين ونذر مواجهة تطل بشرارها (تفاصيل حصرية) وردنا الان.. أول تحرك من "الملك سلمان" بعد شعوره بخطر "كورونا القاتل" في السعودية عاجل وفي غاية الخطورة: معلومات استخبارية صادمة .. التحالف العربي يهدد ويعلن الاستنفار وهادي يكلف الأخير بهذه المهمة الطارئة ونائب رئيس يتحرك مسرعاً إلى مأرب .. ماذا يحدث؟ تحذير طبي خطير.. لا تضع هذه الاطعمة في الثلاجة ابدا لأنها تتحول الى سم قاتل يقضي عليك وعلى افراد عائلتك صحيفةإسرائيلية تكشف مفاجأة مدوية.. بشار الأسد قرر التنحي عن السلطة وطلب اللجوء إلى هذه الدولة Advertisements نهاية كارثية للشرعية والاطاخة بالرذيس هادي والجنرال الاحمر وهذا هو رجل المرحلة القادمة وداعًا لضعف البصر.. وصفة طبيعية سحرية تقضي على “ضعف النظر“ تماما وتغنيك عن ارتداء النظارات الطبية..( فيديو صادم) وردنا الان.. بيان عاجل من البيت الابيض وعزل الرئيس “ترامب” ونائبه في حجر صحي بعد اصابتها بفيروس “كورونا” القاتل.. ( نص بيان البيت الابيض) عاجل.. الملك سلمان يباغت العالم ويصدر قبل قليل مرسوم ملكي اثار جنون كل افراد الاسرة الحاكمة وصعق العالم.. ( نص المرسوم الملكي) ورد للتو.. الحوثيون يعلنون حالة الطوارئ بعد هروب ضابط كبير برتبة لواء من أركان نظام الرئيس صالح.. تفاصيل هل تذكر الممثلة السورية زوجة العكيد معتز في باب الحارة خيرية.. شاهدوا كيف كان مصيرها بعد تعرضها لحادث سير مروع وضربة في الرأس.. شاهد ميت يرعب الجميع ويصرخ من قبره.. اخرجوني اريد ان اعيش..وعندما فتخو القبر كانت الصدمة التي صعقت الحميع..( فيديو مرعب ) وردنا الان..ولي العهد السعودي يباغت الجميع ويتخذ اخطر قرار في حياته منذ توليه ولاية العهد..والقرار يمس المغتربين والسعوديين والتنفيذ فورا ( نص القرار ) من جانبها أوضحت إدارة الدفاع المدني بالمدينة المنورة ملابسات المقطع في بيان لها قالت فيه : ” إشارة الى مقطع الفيديو المتداول في يوم الجمعة الموافق ١٤٤١/٧/١٢ هجري الموافق ٢٠٢٠/٣/٦ م والذي يظهر فيه إشتعال نار وتصاعد أدخنة من كهف أم الجرسان ، تود مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة إيضاح أن فرقة إطفاء قد باشرت حادث حريق (كهف ام الجرسان ) ٤٠ كم شرق مركز الثمد التابع لمحافظة خيبر “. وأضاف المتحدث الإعلامي العميد / خالد مبارك الجهني أن الحريق إشتعال وتصاعد أدخنة من مخلفات حيوانية مطمورة تحت الأرض تم إشعالها بمصدر خارجي . وأكد العميد / الجهني أنه سبق مباشرة حوادث مماثلة في أوقات مختلفة في ذات الموقع . وأشار إلى أنه تم وقوف لجنة مشتركة من الدفاع المدني وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية بتاريخ ١٤٤١/٤/١٥ هجري وثبت أنها مخلفات حيوانية .

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