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صنعاء - ياسمين الخيامي - تحذير رسمي خطير جدا.. احذفها فورا 4 تطبيقات خطيرة تتجسس على واتسآب فاحذر أن تكون متواجدة على هاتفك

أصبح تطبيق واتسآب في الوقت الحالي أشهر التطبيقات وأكثرها استخدامًا على الهواتف الذكية، حيث يقوم الجميع باستخدامه للتواصل مع الأصدقاء والأهل من خلال تبادل الرسائل والصور والملفات والبيانات المهمة، ولم يقتصر الأمر على هذه الفئات فقط بل تخطى كذلك إلى الموظفين في المصالح الحكومية والشركات الكبيرة، لذلك فهو هدف للمخترقين والمتسللين في محاولة منهم للحصول على مستندات مهمة أو معلومات شخصية تخص الضحية، تمكنهم من ابتزازه بها والحصول على أموال منهم مقابل إعادته لهم ومسحها من على جهازهم وفي إطار ذلك يجب عليك الحذر وحماية نفسك.

4 تطبيقات تهدد خصوصية واتسآب هذه التطبيقات يمكن أن يقوم أحدهم بوضعها لك على هاتفك، وقد يكون أحد المقربين إليك في محاولة منه لمعرفة بعض خصوصياتك أو قد يرسلها لك أحد جهات إتصالك على أنه تطبيق مهم للهاتف، ولكنها في الحقيقة هي تمثل كارثة يجب الحذر منها، وأولها هو تطبيق Mspy إنه الأفضل في هذا المجال وتستخدمه بعض الشركات مع موظفيها لمراقبة نشاطهم على Whatsapp، فهو يقوم بالتجسس على جميع الرسائل النصية أو الصوتية أو ملفات الفيديو المُرسلة إليك أو منك، خلال الدردشة ويحتفظ بنسخ منها حتى إذا قمت بحذفها لاحقًا.

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تطبيقات خطيرة تتجسس على واتسآب

هذا التطبيق الخطير يراقب كل حركة تقوم بها على واتسآب وكذلك تطبيقات الماسنجر، لذلك فيجب الحذر منه وحذفه من على جهازك إذا كنت تستخدمه، الثاني هو Flexispy وهو ذكي جدًا في برمجته حيث يقوم بتتبع كل إجراء يحدث على جهازك، وعلى الأخص ما يتم في واتس اب من مكالمات ورسائل وغيرها، كما أنه يعرف المواقع الإلكترونية التي زرتها ونشاطك عليها وهو يحتل المرتبة الثانية عالميًا من حيث كفاءة العمل وعدد التحميلات.





تطبيقات مراقبة واتسآب التطبيق الثالث هو Spyrix Monitor ويتضح من اسمه أنه يعرف كل ما يدور على شاشة الهواتف الذكية، كما أنه مُراقب جيد لكل تطبيقات المحادثة ومنصات التواصل الإجتماعي، إنه يتجسس على مكالماتك الهاتفية سواء عبر الهاتف أو أحد التطبيقات المُخصصة لذلك، ولكنه مُخصص لأولئك المتقدمين وذوي الخبرة في مجال التجسس والاختراق فهو يحتاج إلى مهارة في إدارته لمراقبة الضحية، أما الرابع والأخير من تطبيقات التجسس هذه فهو Spaymaster والذي اشتهر في الفترة الأخيرة في أوروبا بشكل كبير، وأصبح يُستخدم على نطاق واسع من أجل مراقبة Whatsapp والحصول منه على أي إجراء يقوم به الضحية كما أنه سهل الإستخدام ويمكن للجميع التعامل معه.

بالطبع التطبيقات السابقة تعمل بكفاءة عالية مع واتسآب برغم أنها لها مهام عديدة في مجال التجسس وسرقة البيانات، إلا أنه نظرًا لأهمية واتس اب ووجوده على كل هاتف ذكي تقريبًا لذلك فقد صنفها خبراء الحماية بأنها مخصصة للعمل على بيئته بشكل جيد ومثالي، لذلك عليك فحص جهازك بشكل دوري خاصة بشأن التطبيقات المُثبتة عندك وإذا وجدت أحد تلك السابق الإشارة إليه عليك القيام بحذفه فورًا.