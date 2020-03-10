عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الانتقالي يلعب دور الشرعية في الجنوب

الثلاثاء 10 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

كثف المجلس الانتقالي الجنوبي والإدارات المحلية التابعة له في محافظات الجنوب المختلفة من الجهود الاجتماعية في محاولة لتعويض غياب الشرعية التي أضحى لا وجود لها على أرض الواقع، في خطوة تستهدف عدم ترك أي ثغرات من الممكن أن تنفذ إليها المليشيات التي تتواجد في شبوة وأبين وحضرموت.

ولعبت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية زنجبار، دوراً مهماً في حصار ظاهرة ارتفاع الأسعار في ظل غياب أي أدوات رقابية للشرعية التي توقفت عن أعمالها منذ شهر أغسطس الماضي، وحذرت الهيئة خلال اجتماعها اليوم الاثنين، التجار من التلاعب بأسعار المواد الاستهلاكية والخضروات.

ودعت التجار إلى عدم استغلال ظروف المواطنين الصعبة بتأخر رواتبهم، برفع أسعار المواد الاستهلاكية، وشددت على ضرورة الالتزام بالتسعيرة المتعارف عليها، وعدم تجاوزها مراعاة لظروف المواطنين.

وكذلك تفقد رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة لحج رمزي الشعيبي، يرافقه نائبه محمد أحمد العماد، اليوم "الاثنين" عمل القيادة المحلية لانتقالي المسيمير في مقره الجديد.

وطالب الشعيبي رئيس القيادة المحلية لانتقالي المسيمير عبدالفتاح جمال وأعضاء الهيئة التنفيذية ببذل المزيد من الجهود العملية على مستوى العمل الإداري والميداني، والاقتراب من المواطن لملامسة همومه وتطلعاته الراهنة والمستقبلية.

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وأكد أن المرحلة القادمة بحاجة إلى العمل المؤسسي الجاد والمتقن على جميع المسارات والأصعدة، لتحقيق استعادة الدولة الجنوبية.

وكذلك تفقد وفد من المجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية ردفان، اليوم الاثنين، مستشفى ردفان العام، وبحث الوفد، المكون من رئيس المجلس فيصل محمد عمر، ونائبه ياسر محمود، الاحتياجات الطبية العاجلة مع إدارة المستشفى.

وأطلع على الصعوبات التي تواجه فريق عمل المستشفى، كما طالبت إدارة المستشفى الوفد برفع الصعوبات الموجودة، وشدد الوفد على حرص المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظة على مساندة المستشفى، وتوفير مولد كهرباء في ظل انقطاع التيار.

فيما ناقشت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، في اجتماعها اليوم الاثنين، نتائج اللقاءات التي عقدها رئيس الجمعية الوطنية خلال الفترة الماضية في الخارج، ومستجدات الأحداث على الساحتين الوطنية والإقليمية.

واستعرض الاجتماع ـ برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس، اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك ـ التقارير المُقدمة من رؤساء لجان الجمعية الوطنية، ودوائر الأمانة العامة لهيئة الرئاسة، والهيئات التنفيذية للقيادات المحلية بالمحافظات، عن أنشطتها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الداخلية المتعلقة بعمل المجلس.

وحيّت هيئة رئاسة المجلس، في اجتماعها الدوري، المرأة الجنوبية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مشيدة بدورها النضالي الفعّال إلى جانب شقيقها الرجل، وتضحياتها في سبيل التحرير والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة.