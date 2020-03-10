شكرا لمتابعة خبر عن بعد ساعات من انطلاق عملية عسكرية لاستعادت”الجوف“ الجنرال الأحمر“ يستدعي ”وزير الدفاع“ و”صغير بن عزيز“ و”اللواء الركن القميري“ وهذا ما جرى خلال اللقاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى نائب رئيس الجمهورية، الفريق الركن علي محسن صالح الاثنين 9 مارس/آذر، بقيادات وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة، بعد ساعات من انطلاق عملية عسكرية لاستعادت محافظة الجوف (شمال شرق اليمن).

وبحسب وكالة ”سبأ“ الرسمية، فقد التقى الفريق الركن علي محسن الأحمر، بوزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير عزيز والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري.

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بعد ساعات من انطلاق عملية عسكرية لاستعادت”الجوف“ الجنرال الأحمر“ يستدعي ”وزير الدفاع“ و”صغير بن عزيز“ و”اللواء الركن القميري“ وهذا ما جرى خلال اللقاء

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واستمع نائب الرئيس في اللقاء إلى أداء مختلف الوحدات العسكرية ومستوى الانضباط والجاهزية والتدريب والتأهيل وتفاصيل عن سير العمليات العسكرية في مختلف الجبهات وجهود صد اعتداءات وتصعيد الميليشيات الانقلابية التي باتت تستهدف المدن والمساجد ومنازل المواطنين.

وحيا نائب رئيس الجمهورية البطولات العظيمة التي يسطرها الأبطال في الجوف وصنعاء والضالع ومأرب والبيضاء وحجه والساحل الغربي وتعز ولحج وصعدة وكل مواقع البطولة والشرف الممتدة على طول الجمهورية والمدافعة عن عزة اليمنيين ومجدهم ومكاسب ثورتهم المجيدة.

كما عبر نائب الرئيس عن شكره للأدوار السياسية والمجتمعية والمدنية لأبناء ومشائخ القبائل والأحزاب السياسية والمنظمات والصحفيين ومختلف المكونات، لرفضهم ممارسات الانقلابيين ولمساندتهم للشرعية، داعياً كل اليمنيين إلى مواصلة السير لحماية مكتسبات الجمهورية والذود عن حياض الوطن.

ونوه نائب الرئيس إلى دعم التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ومساندتهم للشرعية ضد مشروع إيران التوسعي والتخريبي في اليمن والمنطقة، وتقدير القيادة السياسية وكل اليمنيين لهذه الوقفة الأخوية.

بدورهم، أكد وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة والمفتش العام للقوات المسلحة بأن استخدام الحوثي لهذه الكثافة الصاروخية والطيران المسير والقوارب المفخخة والألغام البحرية التي تطال مختلف المناطق اليمنية وعلى الجيران والمياه الإقليمية والدولية تدل على الدعم الإيراني الكبير واللامحدود لتخريب اليمن والمنطقة في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية.

ونوه القادة في اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات العسكرية وفي مقدمتها تصعيد الميليشيات الانقلابية واستمرار اعتداءاتها وعرقلتها لكل جهود السلام.

وبدأت قوات الجيش الوطني، مساء امس الأحد، بشن هجوم معاكس في محافظة الجوف، أسفر حتى الان (8: مساء الاثنين)، عن تحرير عدد من المناطق والقواعد العسكرية، بعد انكسار المليشيا وانهيارها.

وقال قائد المحور الشمالي قائد اللواء الأول حرس حدود العميد هيكل حنتف، إن ”قوات الجيش الوطني تمكنت خلال الساعات الماضية من تأمين منطقة اليتمة بالكامل وتحرير مساحات واسعة في منطقة المهاشمة بمديرية خب الشعف شمال الجوف“.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن ”حنتف“ قوله: ”ان الأبطال يواصلون التقدم في أكثر من اتجاه بإسناد مباشر من طيران تحالف دعم الشرعية“.

وأكد العميد هيكل حنتف، أن ”قوات الجيش الوطني أحكمت سيطرتها الكاملة على معسكر الخنجر الاستراتيجي، وأن أبطال الجيش ورجال القبائل يلاحقون مجاميع جماغة الحوثي التائهة في صحاري خب الشعف بعد أن منيت بهزيمة قاسية خلال الساعات الماضية“.