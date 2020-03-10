شكرا لمتابعة خبر عن شركة النفط اليمنية : تعلن تسعيرة جديدة للوقود .. ومصادر تكشف السبب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد ساعات من انطلاق عملية عسكرية لاستعادت”الجوف“ الجنرال الأحمر“ يستدعي ”وزير الدفاع“ و”صغير بن عزيز“ و”اللواء الركن القميري“ وهذا ما جرى خلال اللقاء الجنرال الاحمر : يجري اتصالا هاتفيا مع محافظ الجوف اللواء العكيمي ويشيد بالانتصارات في المحافظة وزير حوثي متهم باغتصاب فتيات يمنيات المختطفات في سجون الحوثيين (فيديو تفاصيل صادمة) الحوثيين يعلنون مصرع عدد من كبار قياداتهم العسكرية على واقع معارك شرسة وانهيارات متواصلة للحوثيون في محافظة”الجوف“

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة النفط اليمنية : تعلن تسعيرة جديدة للوقود .. ومصادر تكشف السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.