شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يركبون اكبر شبكة مراقبة في صنعاء تضع الجميع تحت أعين جهاز الامن الوقائي من خلال ربط كيمرات الشوارع والمحلات بغرفة عمليات خاصة بوزارة الداخلية. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/10 الساعة 12:24 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

تواصل جماعة الحوثي فرض قيودها على المواطنين في العاصمة صنعاء واحكام سيطرتها من أجل ضمان نفوذها والتصدي لأي محاولة شغب داخل العاصمة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية التابعة للحوثيين غير المعترف بها دوليا أن جماعة الحوثي أنهت الشهر قبل الفائت تركيب وتشغيل نظام المراقبة الشامل في العاصمة صنعاء عبر كاميرات المراقبة.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن جماعة الحوثي أجبرت ملاك المحلات التجارية على اختلافها بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية في حين قامت الجماعة بربط الكاميرات الخارجية لجميع المحلات بغرفة عمليات خاصة بوزارة الداخلية.

Advertisements

وأشار المصدر إلى أن نظام المراقبة يشمل جميع الشوارع الرئيسية والأسواق والحارات. وبحسب المصدر فإن جماعة الحوثي زودت كاميرات المراقبة الخارجية بأجهزة بث للانترنت بحيث تنقل لقطاتها أولا بأول مما يسهل عليها متابعة وملاحقة الأشخاص المطلوبين لديها بسهولة وسرعة.

وأكد المصدر أن جماعة الحوثي أنشأت هذا النظام بمبالغ هائلة من أجل ملاحقة خصومها السياسيين والتصدي لأي محاولة بقيام ثورة او انتفاضة شعبية ضدها لا حماية المواطن وحفظ ممتلكاته.



