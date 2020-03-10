شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : الحوثيون يعتقلون محافظ الجوف ويوجهون له تهمة الخيانه ونهب اموال بأسم شراء ولاءات القبائل ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/10 الساعة 12:17 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

نقل موقع " هدهد سبأ " عن مصادر وصفها بـ" الخاصة" أن ميلشيا الحوثي تحقق مع محافظ الجوف المعين من قبلها الشيخ "صالح بن احمد درمان" بتهمة الخيانة، وتتهمه بممارسة التضليل وخداع القيادة لاستنزافها تحت مبرر شراء مشائخ ووجهاء القبائل. وتشهد الجوف تغيرا في المعادلة العسكرية عقب تمكن الجيش من تحرير " اليتمة " وتكبيد الحوثيين خسائر فادحة .

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