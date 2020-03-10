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عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجل : قرارات لـ هادي بتعيين محافظين لمأرب والجوف بالتزامن مع إعتقال قيادات عسكرية رفيعة بسبب الهزائم في الجبهة الشرقية (أسماء)

أعتقلت وزارة دفاع المرتزقة، اليوم الإثنين، عدداً من قياداتها العسكرية، بتهمة التسبب في سقوط جبهة نهم ومدينة الحزم عاصمة ومركز محافظة الجوف بأيدي أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية.

جديد اب برس​

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وأفادت وسائل إعلامية نقلا عن مصدر عسكري أن وزارة دفاع المرتزقة أوقفت قائد ما يسمى اللواء 29 ميكا العميد المرتزق “يحيى حنشل” في دائرة الأمن العسكري، بتهمة التسبب بسقوط جبهة نهم، كما اعتقلت المرتزق “جلال الجندي” قائد إحدى كتائب المرتزقة في ما يسمى اللواء 29 ميكا الخاضع عملياتيا في نطاق المنطقة العسكرية السابعة.

ووفقا للمصدر فإن الإستخبارات العسكرية التابعة لسلطة المرتزقة أعتقلت ما يسمى رئيس شعبة إستخبارات المنطقة العسكرية السادسة، العقيد المرتزق “علي الصلاحي”، ووجهت إليه تهمة العمل مع سلطات صنعاء والتراسل مع قياداتها العسكرية.

الجدير بالذكر أن إعتقال قيادات المرتزقة، أتى بعد أيام من توعد رئيس ما يسمى هيئة الأركان قائد العمليات المشتركة والمحسوب على الإمارات المرتزق “صغير بن عزيز” بمحاسبة من وصفهم بالمتخاذلين.

وفي سياق آخر، نقلت وسائل إعلام تابعة لمرتزقة العدوان عن مصادر وصفتها بالرفيعة في حكومة الفنادق، عن قرارات مرتقبة للفار هادي خلال 48 ساعة تفضي بتعيين محافظين جدد لعدد من المحافظات، منها عدن ومأرب والجوف.

وذكرت وسائل إعلام المرتزقة عن المصادر في حكومة المرتزقة بأن الفار هادي قد يصدر أيضاً قرارات بتعيين مدراء أمن لتلك المحافظات.

ووفقا للمصادر ذاتها فإن ضغوطاً كبيرة من قبل تحالف العدوان ولا سيما الإمارات على الفار هادي دفعت الأخير للمصادقة على أسماء المرشحين للمناصب الجديدة.