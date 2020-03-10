شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : التحالف يعلن الاستنفار وعلى محسن يتحرك مسرعا إلى مأرب وهادي يكلف الأخير بهذه المهمة الطارئة ؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التحالف يعلن الاستنفار وعلى محسن يتحرك مسرعا إلى مأرب وهادي يكلف الأخير بهذه المهمة الطارئة ؟

كشفت مصادر سياسية يمنية في الشرعية اليمنية مقيمة بالرياض عن تكليف التحالف العربي بقيادة السعودية نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر بالتوجه إلى محافظة مأرب بصورة عاجلة .

وقالت المصادر بأن الرئيس هادي كٌلف نائبه علي محسن بقيادة قوات التحالف في محافظة مأرب وإدارتها إداريا وعسكريا لفترة مؤقتة . بالتوجه وبشكل عاجل إلى محافظة . جديد اب برس​ Advertisements ​

وجاء ذلك عقب تلقي قوات التحالف بقيادة السعودية معلومات استخباراتية تفيد بأن محافظ محافظة مأرب الشيخ سلطان العرادة فتح قنوات اتصال سرية مع جماعة الحوثي .

وكشفت المعلومات الاستخباراتية بأن المحافظ العرادة بدأ فعلا بالتفاوض مع جماعة الحوثي وبإيعاز قطري لبحث آلية تسليم المحافظة لمقاتلي الجماعة .

واستبقت السعودية الحادثة عقب تلقيها لتلك المعلومات موجهة بإرسال نائب الرئيس لإدارة المحافظة مخافة تسليمها لجماعة الحوثي وقطع الطريق أمام المخطط القطري التركي في اليمن .

وأكدت المصادر بأن المحافظ العرادة استجاب لضغوط قطرية وتركية كبيرة لاسيما عقب اتهامات بخيانة التحالف بقيادة الإمارات للجيش الوطني والمقاومة في جبهات نهم والجوف ومأرب .

وأشارت المصادر بأن نائب الرئيس عقد عدة اجتماعات عقب وصوله لمحافظة مأرب بمشايخ ومسؤولي المحافظة كما التقى بقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد أحمد الحبيشي وإطلع من خلاله على المستجدات العسكرية وأحوال المقاتلين المرابطين في الجبهات.

ووجه الأحمر جميع مسؤولي ومشايخ الشرعية في مارب بعدم التعامل مع أي توجيهات ما لم تكن صادرة عنه شخصيا وعدم قبول أي توجيهات أخرى في إشارة واضحة إلى تعطيل صلاحيات العرادة .

كما رأس نائب الرئيس اجتماعا ضم كلا من وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي ورئيس هيئة الاركان العامة الفريق صغير بن عزيز والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري

وتأتي هذه الأنباء وسط تسريبات إعلامية متواترة عن قرارات جمهورية مرتقبة بتغيرات متوقعة تشمل محافظي عدن ومأرب والجوف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عــــــاجل : التحالف يعلن الاستنفار وعلى محسن يتحرك مسرعا إلى مأرب وهادي يكلف الأخير بهذه المهمة الطارئة ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.