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عدن - ياسمين التهامي - هذا ما سيحدث في العاصمة صنعاء خلال الأيام القادمة والحكومة ترتب له!!

أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اهتمام حكومة الإنقاذ بتسهيل الأنشطة الإنسانية الأممية والدولية وتذليل مختلف الصعاب التي تعترضها لما فيه تمتين دورها في التخفيف من معاناة اليمنيين الراهنة.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بصنعاء الممثل المقيم للأمم المتحدة منسقة الشؤون الانسانية لدى اليمن ليز غراندي بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي وأمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة أمين جمعان.

حيث جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع المتصلة بالتدخلات الانسانية الحيوية لمختلف المنظمات العاملة في اليمن وأولويات التعاون المشترك للفترة المقبلة وأهمية تعزيز الجهود القائمة لتوطيد مختلف جوانب الشراكة في مواجهة التحديات الانسانية المتشعبة الناجمة عن المأساة الكبيرة التي يرزح تحت وطأتها حالياً الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب اليمني نتيجة التداعيات المباشرة وغير المباشرة لاستمرار العدوان والحصار السعودي الاماراتي.

وتطرق اللقاء إلى المؤتمر الدولي الذي سيناقش تعهدات المانحين لفائدة مواجهة الاحتياجات الانسانية في اليمن المقرر عقده مطلع أبريل المقبل والدور المناط بحكومة الانقاذ لتحقيق الأهداف الإنسانية للمؤتمر وفي مقدمتها الوفاء بالالتزامات المالية للبرامج الانسانية للفترة المقبلة من العام الجاري.

ودار الحديث عن زيارة عدد من الوفود الدولية للعاصمة صنعاء خلال الأيام المقبلة خاصة من الاتحاد الأوربي للوقوف على الجوانب الانسانية ومناقشة سبل تمتين وتطوير الجهد الإنساني الأممي والدولي في مواجهة التحديات والاحتياجات الانسانية الملحة للشعب اليمني. جديد اب برس​ Advertisements ​

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