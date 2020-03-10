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عدن - ياسمين التهامي - طراوة الثدي لدى المرأة: الطبيعي وغير الطبيعي

تصاب بعض النساء بطراوة الثدي، وهو أمر طبيعي في بعض الحالات، ولكنه قد يؤشر بمشكلة صحية في حالات أخرى، ولذلك يجب استشارة الطبيبة النسائية.

جديد اب برس​

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تشعر بعض النساء بطراوة الثدي، ويرجع هذا لعدة أسباب، منها أسباب طبيعية لا تستدعي القلق، وأسباب أخرى تؤشر بوجود مشكلة صحية.

ماذا تعني طراوة الثدي؟

هي حالة تشعر فيها المرأة بطراوة وحنان في الثدي، وقد يصاحب هذا الأمر الشعور ببعض الالام، ولذلك يجب التعرف على العوامل التي تؤدي لطراوة الثدي لمعرفة ما إذا كان السبب طبيعياً أو تستدعي استشارة الطبيب.

أسباب طبيعية تؤدي إلى طراوة الثدي

1- الدورة الشهرية

تعتبر طراوة الثدي أحد العلامات الشائعة للدورة الشهرية، بالإضافة إلى تورمه وكبر حجمه والشعور بالالام، ويرجع هذا للتغيرات الهرمونية التي تحدث في الجسم.

وفي هذه الحالة تحدث الطراوة في الثديين معاً، ويعود الثدي لطبيعته بعد انتهاء الدورة الشهرية.

2- فترة الحمل

أيضاً يمر الجسم بتغيرات هرمونية خلال فترة الحمل، وهو ما يسبب تأثيرات على مختلف أجزاء الجسم، وخاصةً الثدي، حيث تصبح المنطقة المحيطة بالحلمات داكنة، ويزداد حجمه، وتشعر المرأة بالطراوة في الثدي.

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كما أن تراكم الدهون وزيادة تدفق الدم في الثدي إستعداداً للرضاعة يمكن أن يسبب حدوث الطراوة به، وتزداد هذه الأعراض مع تقدم الحمل واقتراب الولادة.

3- اتباع نمط غذائي خاطيء

يرتبط النمط الغذائي بصحة الغدد الصماء وإفراز الهرمونات في الجسم، وعند اتباع نمط غذائي غير صحي، يمكن أن يتسبب هذا في تأثيرات على الهرمونات، ويمكن ملاحظة هذا من خلال بعض الأعراض، ومنها طراوة الثدي.

وتعد الأطعمة الدهنية والسكريات من أبرز الأطعمة التي تسبب خلل الهرمونات، بالإضافة إلى الإكثار من تناول الكافيين.





ومع التوقف عن النظام الغذائي الخاطيء واتباع نمط صحي في تناول الطعام والمشروبات، سوف تستعيد الهرمونات صحتها وتختفي هذه الأعراض بشكل تدريجي.

4- استخدام حبوب منع الحمل

تؤدي العلاجات الهرمونية إلى تغيرات في مستويات الهرمونات بالجسم، وما يصاحبها من أعراض مثل طراوة الثدي وغيرها، كما أن حبوب منع الحمل تؤثر على الهرمونات.

ولا يعتبر هذا من الأمور غير الطبيعية طالما كان بوصف من الطبيب، حيث تستمر هذه الأعراض لحين التوقف عن تناول هذه الأدوية.

أسباب غير طبيعية تؤدي إلى طراوة الثدي

تؤدي بعض الأسباب غير الطبيعية إلى طراوة الثدي، وتشمل:

1- تدلي الثدي

عند ملاحظة طراوة وتدلي الثدي، فيجب استشارة الطبيبة النسائية للتأكد من عدم وجود مشكلة في الثدي، وغالباً ما يحدث تدلي الثدي نتيجة الرضاعة الطبيعية بعد الولادة.

كما يمكن أن يحدث تدلي الثدي نتيجة زيادة الوزن، وما تسببه هذه الزيادة من اضطرابات هرمونية تؤثر على صحة الجسم.

2- التهاب الثدي

أيضاً يؤدي الإلتهاب الناتج عن عدوى إلى طراوة الثدي، ويؤشر التهاب الثدي بوجود عدوى تسبب هذا الإلتهاب.

وفي هذه الحالة، تشعر المرأة بألم في الثدي، ويصعب عليها إرتداء حمالة الصدر أو إرضاع الطفل في حالة كانت أم مرضع، ويكون العلاج من خلال تناول مضاد حيوي لعلاج التهاب الثدي، وينصح بالحفاظ على نظافة الثدي لتجنب إصابته بالإلتهابات.

3- الأورام في الثدي

سواء كان ورم الثدي حميد أو خبيث، فإنه يؤدي إلى طراوة الثدي، وفي هذه الحالة، تستمر هذه الطراوة في مختلف الأوقات، ولا ترتبط بالدورة الشهرية أو الحمل.

ويجب استشارة الطبيبة في حالة الشعور بوجود تغيرات مستمرة في الثدي للتأكد من عدم وجود أورام.

4- خراج الثدي

من الأسباب غير الطبيعية لطراوة الثدي هو إصابته بخراج في الثدي، حيث تشعر المرأة بألم شديد في الثدي عند الضغط عليه، وفي هذه الحالة يجب اللجوء إلى الطبيبة على الفور.

ويكون علاج خراج الثدي من خلال تناول دواء أو الإضطرار إلى تدخل جراحي لاستئصال هذا الخراج.