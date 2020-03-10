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عدن - ياسمين التهامي - عند استخدام الهاتف الذكي لـ 5 ساعات أو أكثر يؤدي للسمنة تفاصيل أكثر....

أكد تقرير نشرته شركة الأبحاث Nielsen أن البالغون يقضون حوالي 11 ساعة بشكل يومي على الهاتف الذكي سواء لمشاهدة مقاطع الفيديو، أو لفحص البريد الإلكتروني أو تبادل الرسائل النصية.

وتوصلت دراسة علمية جديدة أن قضاء ساعات طويلة في استخدام الهاتف الذكي يزيد من نسب الإصابة بالسمنة، بالإضافة إلى الآثار السلبية الأخري لاستخدام الهاتف الذكي مثل زيادة الشعور بالصداع وآلام الظهر، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

جديد اب برس​

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وتوصل قسم أمراض القلب بكلية طب جامعة أميركا الاتينية خلال بحث علمي إلى أن الطلاب في الجامعات الذين يقضون 5 ساعات أو أكثر في اليوم على هواتفهم لديهم زيادة في مخاطر الإصابة بالسمنة بنسبة تصل إلى 433% مقارنة بأقرانهم الذين يقضون وقت أقل

وقالت إريكا كيني، أستاذ مساعد في التغذية الصحية العامة بجامعة هارفارد، أن قضاء الوقت مع الهاتف الذكي يزيد من استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر، وذلك بسبب زيادة احتمالات الانشغال، بما يسمي الأسلوب الطائش في تناول الطعام. وقامت دكتور كيني بجمع بيانات 24800 من طلاب المدارس الثانوية، ووجدت أن 20% من المشاركين يقضون حوالي 5 ساعات على الأقل على الهواتف الذكية، وكلما زاد الوقت زاد احتمال تناولهم لمزيد من علب الصودا أو المشروبات السكرية الأخرى.

وقال دكتور كيني أنه في الوقت الذي يقضيه الشباب أمام شاشة الهاتف الذكي تزيد احتمالات التي يطالعون فيها لإعلانات الأطعمة الغير صحية التي تؤثر على اختياراتهم الغذائية. وأشارت دكتور كيني إلى أن البيانات أوضحت أن شركات الأغذية تخصص ميزانيات كبيرة لحملات الدعاية والإعلان عبر الوسائط الجديدة التي تستهدف في المقام الأول الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. وأكدت دراسات عديدة إلى أن الضوء الأزرق الذي ينبعت من الهاتف الذكي يؤدي إلى الإصابة باضطراب في ساعات النوم وزيادة حالات الأرق. وتوصلت دراسة في دورية Obesity Research & Clinical أن مستخدمو الهواتف الذكية قبل النوم يصابون بالسمنة نتيجة لإفراز هرمون الكورتيزول المعروف باسم “هرمون التوتر”. وفي الوقت الحالي أصبح التخلي عن استخدام الهواتف الذكية أمر غير واقعي، ولكن لابد من تقليل الوقت الذي تقضيه مع هاتفك الذكي خاصة قبل النوم، وإذا كنت ترغب في راقبة وزنك.