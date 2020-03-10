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عدن - ياسمين التهامي - اجتماع أمني عسكري يشدد على ضرورة التعامل بحزم مع من يحاول العبث بأمن مأرب

شدد اجتماع أمني – عسكري في محافظة مأرب على ضرورة التعامل بحزم مع من يحاول العبث بأمن واستقرار المحافظة. وعقد الاجتماعي بحضور مدير عام شرطة محافظة مأرب ومندوبي المناطق العسكرية الثلاثة والسابعة وقائد الشرطة العسكرية بمأرب ومدير البحث الجنائي بالمحافظة، لمناقشة الاوضاع والمستجدات الأمنية والعسكرية. جديد اب برس​ Advertisements ​ وناقش الاجتماع أهمية التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية لتعزيز الأمن وحفظ الاستقرار في محافظة مأرب، والتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه إقلاق السكينة والاخلال بالاستقرار. وشدد الاجتماع على ضرورة اليقظة والاستعداد الدائم وبذل مزيد من الجهود لمواجهة التحديات والمخاطر وعدم التهاون مع أي محاولات للمساس بالأمن الذي يمثل أهم ركائز التنمية والنهضة الاقتصادية بالمحافظة.

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