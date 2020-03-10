شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: معلومات استخبارية صادمة .. التحالف يهدد ويعلن الاستنفار وعلي محسن يتحرك مسرعاً إلى مأرب وهادي يكلف الأخير بهذه المهمة الطارئة .. ماذا يحدث ؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل: معلومات استخبارية صادمة .. التحالف يهدد ويعلن الاستنفار وعلي محسن يتحرك مسرعاً إلى مأرب وهادي يكلف الأخير بهذه المهمة الطارئة .. ماذا يحدث ؟

كشفت مصادر دبلوماسية يمنية بالرياض عن تكليف التحالف العربي بقيادة السعودية نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر بالتوجه إلى محافظة مأرب بصورة عاجلة.

ولفتت المصادر في تصريح لـ”الميدان اليمني”، بأن نائب الرئيس كٌلف من قبل الرئيس هادي وقيادة قوات التحالف بالتوجه وبشكل عاجل إلى محافظة مأرب وإدارتها إداريا وعسكريا لفترة مؤقتة.

جديد اب برس​

Advertisements

​

وجاء ذلك عقب تلقي قوات التحالف بقيادة السعودية معلومات استخباراتية تفيد بأن محافظ محافظة مأرب الشيخ سلطان العرادة فتح قنوات اتصال سرية مع مليشيات الحوثي.

وكشفت المعلومات الاستخباراتية بأن المحافظ العرادة بدأ فعلا بالتفاوض مع الحوثيين بإيعاز قطري لبحث آلية تسليم المحافظة لمقاتلي الجماعة.

واستبقت السعودية الحادثة عقب تلقيها لتلك المعلومات موجهة بإرسال نائب الرئيس لإدارة المحافظة مخافة تسليمها لميليشيا الحوثي وقطع الطريق أمام المخطط القطري التركي في اليمن.

وأكدت المصادر بأن المحافظ العرادة استجاب لضغوط قطرية وتركية كبيرة لاسيما عقب اتهامات بخيانة التحالف بقيادة الإمارات للجيش الوطني والمقاومة في جبهات نهم والجوف ومأرب.

وأشارت المصادر بأن نائب الرئيس عقد عدة اجتماعات عقب وصوله لمحافظة مأرب بمشايخ ومسؤولي المحافظة كما التقى بقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد أحمد الحبيشي واطلع من خلاله على المستجدات العسكرية واحوال المقاتلين المرابطين في الجبهات.

ووجه الأحمر جميع مسؤولي ومشايخ الشرعية في مأرب بعدم التعامل مع أي توجيهات ما لم تكن صادرة عنه شخصيا وعدم قبول أي توجيهات أخرى في إشارة واضحة إلى تعطيل صلاحيات العرادة.

كما رأس نائب الرئيس اجتماعا ضم كلا من وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق صغير بن عزيز والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري.