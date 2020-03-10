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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. أيوب طارش يعود إلى الواجهة وينشر أول عمل فني جديد له (فيديو كليب)

عاد الفنان اليمني الكبير أيوب طارش إلى تنشيط وتحديث أعماله الفنية ونشر مساء اليوم الجمعة عمل فني له (فيديو كليب) على قناته الرسمية في اليوتيوب.

ويأتي هذا العمل بعد سنوات من توقف أعمال إنتاج الأعمال الفنية، ولم يعد هناك من عمل غنائي جديد مسجل له، سوى تلك الأعمال القديمة التي لا زالت حاضرة بقوة أوساط المجتمع اليمني.

جديد اب برس​

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وحمل العمل الفني الجديد الذي أطلقه الفنان أيوب طارش قبل قليل عنوان (شعارنا إنسانية) وهو من كلمات كلمات الدكتور عبدالله الخميسي، ألحان وأداء الفنان أيوب طارش عبسي وعزف عود الفنان أحمد فتحي.

وهنا ينشر "يمن برس" نص كلمات الأغنية ويليها الأغنية فيديو كليب :

كلمات الأغنية :

شعارنا رمز السلام رمز المحبة والوئام رمز التضامن والنظام والبر بالإنسانية

شعارنا إنسانية شعارنا ضد الحروب يسعى لأنسنة الخطوب والحب يغرس في القلوب للبر بالإنسانية

شعارنا إنسانية بالحب ضمدنا الجراح للسلم ألقينا السلاح حيا على خير الكفاح والبر بالإنسانية شعارنا إنسانية

إنا جنودك يا هلال في السهل في قمم الجبال لا عنف لا ..لا اقتتال عطفا على الإنسانية شعارنا إنسانية

من أجل طفل أو جريح للمصطفى أو للمسيح لا ننثني لا نستريح بخدمة الإنسانية شعارنا إنسانية

عند الكوارث والمحن في أي شعب أو وطن نسعى لتوفير المؤن والبر بالإنسانية

نسعى لتحقيق النجاح فالسعي مفتاح الفلاح للعاملين على الصلاح والبر بالإنسانية شعارنا إنسانية