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عدن - ياسمين التهامي - مدير عمليات كهرباء عدن لكريتر سكاي : قريباً تدشين حملة تحصيل الايرادات لشهر فبراير

أفاد هاني هادي مدير عمليات الكهرباء في عدن عن تدشين حملة لتحصيل ايرادات الكهرباء. وقال هاني هادي لكريتر سكاي:ان حملة لتحصيل الايرادات لشهر فبراير ستنطلق بهذه الايام ونحتاج لتغطية إعلامية لترشيد المجتمع في تسديد فواتير الكهرباء إضافة لرجال الاعمال. جديد اب برس​ Advertisements ​ واضاف ستطلق كهرباء عدن حملة موسعة وشاملة لقطع التيار عن متخلفي السداد لفاتورة فبراير . واختتم قائلا ندعوا المستهلكين المتخلفين عن سداد فواتير فبراير سرعة التوجه الى مكاتب التحصيل التابعة للمؤسسة وتسديد فواتير فبراير وماتيسر من مديونية الشريحة المنزلية.

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