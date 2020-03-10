شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أسد يلتهم فتاة عشرينية بلمح البصر ويهرب بها نحو الغابة .. وعندما بدأ بغرس مخالبه في جسدها حدثت المفاجأة التي لم يتخيلها أحد ..(شاهد فيديو مرعب لأصحاب القلوب القوية) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أقدم أسدٌ في مركز للحياة البرية بولاية نورث كارولاينا الأميركية على افتراس عاملةٍ تبلغ من العمر 22 عاماً قبل أن تقتله قوات إنفاذ القانون المحلية بالرصاص، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مكتب قائد الشرطة في مقاطعة كاسويل بنورث كارولاينا أن ألكسندرا بلاك، التي بدأت عملها كمتدربة في المنشأة قبل أسبوعين، كانت تعمل ضمن فريق لأعمال النظافة الروتينية في المركز عندما تعرّضت للهجوم.

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وقال مركز "كونسيرفاتورز سنتر" في بيان تمّ إرساله بالبريد الإلكتروني إنّ أحد الأسود في المركز "خرج بطريقة ما من المنطقة المغلقة ودخل المنظمة الخاصة بالبشر وبسرعة افترس امرأة". وتابع: "لم يتضح بعد كيف خرج الأسد من المنطقة المغلقة" مضيفاً أنّه يجري التحقيق في الحادث.

وقال المركز إنّ نائب قائد الشرطة أطلق الرصاص على الأسد وقتله حتى تتمكن الشرطة من استعادة جثمان بلاك، وقال مكتب قائد الشرطة إنّ رجاله حاولوا تخدير الأسد قبل قتله إلا أنّهم فشلوا.

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