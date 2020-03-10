شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اعتقال محافظ الجوف بتهمة الخيانة ! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نقل موقع " هدهد سبأ " عن مصادر وصفها بـ" الخاصة" أن ميلشيا الحوثي تحقق مع محافظ الجوف المعين من قبلها الشيخ "صالح بن احمد درمان" بتهمة الخيانة، وتتهمه بممارسة التضليل وخداع القيادة لاستنزافها تحت مبرر شراء مشائخ ووجهاء القبائل. --------------------------------- شاهد آخر الأخبار الساخنة : • أسد يلتهم فتاة عشرينية بلمح البصر ويهرب بها نحو الغابة .. وعندما بدأ بغرس مخالبه في جسدها حدثت المفاجأة التي لم يتخيلها أحد ..(شاهد فيديو مرعب لأصحاب القلوب القوية) • مذيعة "mbc" السعودية لجين عمران في وضع مثير مع مصطفى الاغا .. ارتدت ملابس فاتنة فسحرت عقلة ..(فيديو) Advertisements • هذه الفاكهة تمنع السكتات الدماغية وتعالج مشاكل الربو وتفتت حصوات الكلى .. والمفاجأة أنها منتشرة بكثرة وبسعر التراب ويتجاهلها الكثيرون ! • سيدة تتهم رئيس دولة عربية باغتصابها وإجبارها على إقامة علاقة جنسية معه .. وتفجر مفاجأة من العيار الثقيل على الهواء ..شاهد فيديو صادم • عاجـــل : الأمير "بن نايف" يظهر مع عمه أحمد بن عبدالعزيز بعد إعلان اعتقالهم ..شاهد كيف اصبح شكله ..(صور) ---------------------------- وتشهد الجوف تغيرا في المعادلة العسكرية عقب تمكن الجيش من تحرير " اليتمة " وتكبيد الحوثيين خسائر فادحة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال محافظ الجوف بتهمة الخيانة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.