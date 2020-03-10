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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. أول تحرك من "الملك سلمان" بعد شعوره بخطر "كورونا القاتل" في السعودية

اتخذ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، أول تحرك رسمي وعاجل بعد شعوره بخطر فيروس كورونا القاتل الذي وصل إلى بلاده.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن المستشار بالديوان الملكي عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أن "الملك سلمان" وجه الجهات المعنية بتقديم 10 ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل وفي غاية الخطورة: معلومات استخبارية صادمة .. التحالف العربي يهدد ويعلن الاستنفار وهادي يكلف الأخير بهذه المهمة الطارئة ونائب رئيس يتحرك مسرعاً إلى مأرب .. ماذا يحدث؟ تحذير طبي خطير.. لا تضع هذه الاطعمة في الثلاجة ابدا لأنها تتحول الى سم قاتل يقضي عليك وعلى افراد عائلتك صحيفةإسرائيلية تكشف مفاجأة مدوية.. بشار الأسد قرر التنحي عن السلطة وطلب اللجوء إلى هذه الدولة نهاية كارثية للشرعية والاطاخة بالرذيس هادي والجنرال الاحمر وهذا هو رجل المرحلة القادمة وداعًا لضعف البصر.. وصفة طبيعية سحرية تقضي على “ضعف النظر“ تماما وتغنيك عن ارتداء النظارات الطبية..( فيديو صادم) Advertisements وردنا الان.. بيان عاجل من البيت الابيض وعزل الرئيس “ترامب” ونائبه في حجر صحي بعد اصابتها بفيروس “كورونا” القاتل.. ( نص بيان البيت الابيض) عاجل.. الملك سلمان يباغت العالم ويصدر قبل قليل مرسوم ملكي اثار جنون كل افراد الاسرة الحاكمة وصعق العالم.. ( نص المرسوم الملكي) ورد للتو.. الحوثيون يعلنون حالة الطوارئ بعد هروب ضابط كبير برتبة لواء من أركان نظام الرئيس صالح.. تفاصيل هل تذكر الممثلة السورية زوجة العكيد معتز في باب الحارة خيرية.. شاهدوا كيف كان مصيرها بعد تعرضها لحادث سير مروع وضربة في الرأس.. شاهد ميت يرعب الجميع ويصرخ من قبره.. اخرجوني اريد ان اعيش..وعندما فتخو القبر كانت الصدمة التي صعقت الحميع..( فيديو مرعب ) وردنا الان..ولي العهد السعودي يباغت الجميع ويتخذ اخطر قرار في حياته منذ توليه ولاية العهد..والقرار يمس المغتربين والسعوديين والتنفيذ فورا ( نص القرار ) وأضاف "الربيعة": أن توجيه "الملك سلمان" يجسد الدور الإنساني للسعودية ويعكس حرصها على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها والمجتمع الدولي.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة السعودية في مؤتمر صحفي من العاصمة الرياض، تسجيل 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم مقيم أمريكي حالته حرجة. وقررت السلطات السعودية تعليق الدراسة في كافة المدارس والجامعات بالمملكة، وفرض عزل على منطقة القطيف ذات الغالبية الشيعية، بعد الاشتباه في مئات الحالات التي سافرت إلى إيران. وشملت إجراءات السعودية إغلاق مكة المكرمة والمدينة ومنع الدخول إليها، وتعلق تأشيرات العمل للخارج، وتعليق أداء مناسك العمرة بالداخل، ووقف رحلات الطيران إلى عدد من الدول.

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