شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : سما المصري تستحم للرجال خلال بث مباشر ومطالبات بسجنها والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - صدمت الراقصة الاستعراضية المصرية سما المصري متابعي حسابها عبر انستغرام بنشرها صورة وصفت بالفاضحة واعتبرت انها للرجال فقط .

وظهرت سما المصري في الصورة التي شاركت بها متابعيها مرتدية فستان نوم وواقفة تحت الدش فيما تنهمر المياه على جسدها .

وعلّقت سما المصري على الصورة قائلة انها قررت ان تُنشئ قناة خاصة على اليوتيوب للرجال فقط وان الصورة من اول فيديو ستنشره على قناتها !!

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وشن متابعو سما المصري هجوما حادا عليها واصفين افعالها بالتجاوزات الاخلاقية التي تستحق ان تُسجن بسببها .

وتجاهلت سما المصري تعليقات متابعيها رغم ان الكثير منهم لجأ لشتمها بشكل عنيف وكلمات نابية .

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