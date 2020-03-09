أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاثنين الموافق 9 مارس/ آذار، 2020 وهي كالتالي:

إجتماع في المهرة يناقش آلية حصر جميع الإلتزامات المالية https://www.elyamnelaraby.com/465476/ لقاء أمريكي - أممي يبحث الأزمة اليمنية وعراقيل الميليشيات للعمل الإنساني https://www.elyamnelaraby.com/465477/ السعودية تعلق سفر المواطنين والمقيمين من وإلى خمس دول جديدة بسبب كورونا https://www.elyamnelaraby.com/465478/ أبين .. توجهات لإنشاء شبكة للصرف الصحي لعدد من أحياء زنجبار https://www.elyamnelaraby.com/465479/ تدشين فعاليات الطاولة المستديرة لمناقشة قضايا المرأة والأمن والسلام بعدن Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/465480/ ننشر جدول رحلات اليمنية غداً الثلاثاء https://www.elyamnelaraby.com/465483/ اللواء أحمد سعيد بن بريك يناقش مع رئيس مؤسسة "وعي" آليات تدريب وتأهيل شباب حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/465489/ الإمارات تقد دعم جديد لمركزين صحيين في الساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/465490/ قائد قوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت: انجازات "البحسني" كثيره ولاتحصى https://www.elyamnelaraby.com/465491/ اليمن تدين محاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس الوزراء السوداني https://www.elyamnelaraby.com/465494/

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