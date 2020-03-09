معاون يطلع على عدد من المشاريع بمديرية التواهي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

الخليج 365 - عدن

اطلع أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون، اليوم، على عدد من المشاريع التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها بالمجالات الخدمية بمديرية التواهي في عدن، وكذا المشاريع المتعثرة وإمكانية استئنافها لاستكمال إنجازها بهدف خدمة المواطنين.

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وأكد أمين عام محلي عدن معاون، خلال لقائه، اليوم، مع مدير عام مديرية التواهي عبدالحميد الشعيبي، على أهمية مضاعفة الجهود لتنفيذ المشاريع الخدمية .. مؤكدا دعم قيادة السلطة المحلية بعدن لقيادات السلطة المحلية بالمديريات من أجل معالجة الصعوبات التي تواجه جهودها في تقديم الخدمات لمختلف فئات وشرائح المجتمع.

كما وجه معاون، مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بمحافظة عدن باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستئناف العمل بمشروع رصف الطريق الدائري، كما وجه المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن، بسرعة إنجاز العمل بمشروع تركيب أنبوب المياه الممتد من مدخل منطقة الشيخ إسحاق بإتجاه مصنع البطاريات، تمهيدا للبدء بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع سفلتة شارع أحمد فضل.