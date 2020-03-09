مفتاح يؤكد على أهمية التحرك الجاد من إيقاف إنتهاكات الميليشيات للمرأة في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

أكد وكيل محافظة مأرب الدكتور، عبدربه مفتاح، على أهمية التحرك الجاد من إيقاف الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة اليمنية من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران من اعتقالات وتشريد ونزوح واستغلال جنسي في سجونهم بحسب التقارير الأممية الأخيرة، بهدف اذلالها و قتل كرامتها .



وأشار في كلمته التي القاها خلال فعالية التي نظمتها الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمحافظة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، للإحتفاء باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الـ8 من مارس في كل عام، إلى ان استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات المزرية والجرائم الإنسانية التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المرأة والاسرة اليمنية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها او التي تحتلها منذ خمس سنوات مضت، تعد وصمة سوداء في جبين المجتمع الدولي الصامت والذي يغض طرفه عن هذه الجرائم ويشجع المليشيا في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات.

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وجدد وكيل محافظة مارب التأكيد على إهتمام السلطة المحلية بالمرأة من خلال تعزيز مشاركتها في التنمية واتخاذ القرار، وتبنى البرامج الخاصة برفع خدمات الرعاية لها وبناء قدراتها المعرفية والمهنية في مختلف المجالات وتمكينها في كافة القطاعات الحكومية بمختلف مواقع صناعة القرار من اجل تمكينها من المساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة التي تنشدها المحافظة.

بدورها أشارت مدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة فنده العماري، إلى حاجة المرأة والطفل لإعادة تأهيل ودعم نفسي بسبب الإنتهاكات التي يتعرضون لها من الميليشيات الإنقلابية .. مؤكدة إلى ضرورة فتح العيادات المتخصصة بالدعم النفسي وتوفير المساحات الامنة للأطفال وتعزيز ثقافة السلام ودعم البرامج الصحية والاجتماعية وبناء دور للأيتام بالمحافظة والاهتمام بالتعليم بكافة مراحلة حتى يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

ودعت العماري المنظمات الى دعم برامج تمكين المرأة اقتصاديا من تقديم القروض البيضاء والمشاريع المدرة للدخل والإرشاد الزراعي للمرأة الريفية الى جانب دعمها في المجالات المهنية.

وفي ختام الحفل جرى تكريم 20 امرأة متميزة في عدد من القطاعات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، بشهادة تقديرية وجائزة تشجيعية؛ وافتتاح معرضا للمشغولات اليدوية والاعمال الفنية النسوية التي تبرز مواهب المرأة وابداعاتها.