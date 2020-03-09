تدشين الحملة الطبية التطوعية الثانية لجراحة المسالك البولية في سيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
الخليج 365 - سيئون
دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم الحملة الطبية التطوعية الثانية لجراحة المسالك البولية والحملة التطوعية الأولى في الجراحة العامة للأطفال التي ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية بهيئة مستشفى سيئون العام .
وتعرف الوكيل الكثيري ومعه الوكيل المساعد عبدالهادي التميمي من رئيس الحملة استشاري جراحة الأطفال الدكتور عبدالوهاب الجباب بأن الحملة التي ستستمر على مدى أسبوع كامل تهدف الى اجراء 65 عملية جراحية لإصلاح التشوهات الخلقية في الجهاز البولي والتناسلي للأطفال ، لافتا بأن المركز سينفذ قرابة 23 حملة طبية في تخصصات نوعية مختلفة .
وعبّر وكيل المحافظة عن شكره وتقديره لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية لدعمه المتواصل في كثير من المجالات ، مشيرا بأن المركز كان ولايزال جسر امداد لتلبية الكثير من الاحتياجات الصحية والتنموية والخدمية .
حضر التدشين مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت والصحراء الدكتور هاني العمودي ورئيس هيئة مستشفى سيئون العام الدكتور أنيس عيديد وعدد من المختصين .
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