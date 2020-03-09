القاضي "شاكر بنش": الحاجة باتت ضرورية في وجود دار رعاية للمرأة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

الخليج 365

افتتح القاضي "شاكر محفوظ بنش" رئيس نيابة استئناف محافظة حضرموت بالمكلا صباح أمس دار رعاية المرأة للتدريب والتأهيل، التابع لإتحاد النساء م/حضرموت- الساحل بمشاركة أ. "أوسان باحسين" مديرة مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بمحافظة حضرموت - المكلا.



واستمع" رئيس النيابة" من الأمين العام للإتحاد " أ. أنيسة حسن مؤمن" إلى شرح وافي عن الدار وما ستقدمه من رعاية وخدمة تشمل إيواء المعنّفات أو الناجين من العنف وحمايته من وقوع عنف إضافي عليهن، كما ستشمل تقديم خدمات الدعم النفسي و الاجتماعي و المعيشي والطبي والإرشاد والتعليمي والمهني ومن المشورة القانونية.

وقال القاضي" شاكر بنش" رئيس النيابة العامة بأن الحاجة باتت ضرورية في وجود دار رعاية للمرأة لأهميتها، وأن ماخطى إليه اتحاد النساء بمحافظة حضرموت في تبنيه فتح هذه الدار بادرة طيبة وفي الاتجاه الصحيح حيث أن الدار بوحودها ستلبي تطلبات المرحلة وحاجة حضرموت في وجود مؤسسات مدنية أو حكومية تهتم بشأن المرأة المعفنة أو الناجية من العنف.

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وأضاف القاضي "شاكر بنش" بالقول في إن ماستقدمه الدار من خدمات ودعم متعدد سيساعد المرأة المتلقية الرعاية فيها على تخطي التأثير الضار للعنف.

ومن جانبها قالت المحامية "عليا الحامدي" مديرة مشروع الحماية القانونية للنساء و الفتيات بإتحاد النساء م/حضرموت بأن الفئة الممولة بالرعاية والإيواء هن الفتيات من سن ١٥ فما فوق مع أو بدون أطفالهن، وسيتم تقسيم عملية الايواء في الدار إلى فئات بحسب الحالة والفىة العمرية وحالات الاستضافة الطارئة و الأولوية وكذلك الحالات الحرجة.

وأشارت "أ. عليا الحامدي" إلى سلسلة الإجراءات التي تبدأ من لحظة استلام طلب استضاف الحالة وإيوائها ومايتبعها من خدمات ورعاية مستمرة حتى لحظة خروج الحالة من الدار.. وأضافت بأن هناك حزمة من القواعد والإرشاد إن الانصباطية للنزيلات تتّبعها إدارة الدار.

وطاف "رئيس النيابة" مع مديرة عام مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل م/حضرموت بأقسام دار رعاية المرأة للتدريب والتأهيل الذي يتكون المبنى من دورين متكاملين شملت الإدارة وغرف الايواء لمصالحها ومنافعها.

هذا وكان في استقبال رئيس النيابة الأمين العام لإتحاد النساء أ."أنيسة مؤمن" و المحامية "عليا الحامدي" وجمع من النساء حضرن افتتاح الدار المصادف في اليوم العالمي للمرأة.