أمن مديرية تريم يقبض على شخص قام بطعن عامل بقالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

الخليج 365 - تريم

تمكنت دورية تابعة لأمن وشرطة مديرية تريم من إلقاء القبض على شخص يدعى ( ع ، م ،ع) يبلغ من العمر 20 عام قام بطعن عامل بقالة الواقعة بجانب ملعب نادي الوحدة بعد منتصف الليل.

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وأكدت شرطة تريم ان احدى الدوريات التابعة لها والتي تقوم بواجبها الأمني وجدت شخصان يتشاجران ادى الى قيام احدهما بطعن عامل البقاله ، حيث تمكن افراد الأمن بضبط الجاني الأول الذي قام بطعن المجني عليه ونقل العامل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت شرطة تريم ان دوريات الأمن العام ودوريات الأجهزة العسكرية قد قامت بملاحقة المتهم الآخر التي تكللت بضبط سيارته بعد كشف هويته والتعميم عليه في النقاط الأمنية ،موكدة بانه تم رفع الملف للنيابة العامة والتي أمرت بحبس الجاني على ذمة القضية.